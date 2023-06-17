Maxar публикует снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС.

Появились свежие спутниковые снимки последствий подрыва плотины Каховской ГЭС российскими войсками. Снимки компании Maxar опубликованы проектом "Радио Свобода "Схемы".

На фото за 16 июня 2023 года, которые есть в распоряжении "Схем", можно детально увидеть уничтоженную плотину.

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Кроме того, компания публикует снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС.

Ранее его территория была затоплена. На свежем фото видно, что сейчас вода оттуда отошла.

Подрыв Каховской ГЭС - главное

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года, под угрозой затопления оказалось более 80 населенных пунктов, а юг Украины останется без урожаев на долгие годы.

Вот только россияне "перестарались" и затопили собственные позиции. Под водой оказались преимущественно населенные пункты на левом, оккупированном РФ, берегу Херсонской области, поскольку он значительно ниже правого.

Недавно силы ССО показали кадры уникальной спецоперации по спасению "обменного фонда" - группы из 5-ти россиян, которые уже тонули.

Украина неоднократно предупреждала международное сообщество о намерениях РФ совершить теракт на объекте критической инфраструктуры, поскольку захватчики еще перед контрнаступлением ВСУ на Херсонщине заложили там взрывчатку. Сами террористы обстреливали территорию ГЭС.

Несмотря на очевидный экоцид, Россию стали выгораживать на международной арене - прежде всего пропагандистские СМИ включительно с топ-пропагандистами РФ в США, а также дружественные к Кремлю страны.

Рупоры Москвы начали немедленно распространять дезинформацию, что взрыв якобы устроила "обстрелами" именно Украина. Хотя на официальном уровне и в США, и в Европе эту ложь опровергают.

От подрыва ГЭС продолжает страдать прежде всего мирное население - особенно на левобережье. Установлено, что оккупанты не эвакуируют украинцев, наоборот, пользуясь моментом, их грабят и расстреливают во время попыток спастись. РФ при этом не пускает представителей ООН на подтопленную территорию.

И хотя президент Чехии Петер Павел согласился, что преступление РФ скажется на июньских боях по всей линии фронта, западные аналитики, в свою очередь, отмечали, что на продвижение украинской армии это якобы не повлияет, поскольку ВСУ не форсировали Днепр.

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