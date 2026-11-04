Выборы в США: демократы одержали историческую победу и полностью контролируют Конгресс

До этих промежуточных выборов у республиканцев было 218 голосов в Палате представителей и 53 в Сенате.

Демократическая партия с большим отрывом выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его палаты, где большинство до сих пор имели республиканцы.

По последним данным Reuters, в Палате представителей демократы будут контролировать 228 мест из 435. Республиканцы сейчас обеспечили себе 139 мест, результаты еще 68 досчитывают.

В Сенате 54 места у демократов, 44 у республиканцев, судьба еще двух кресел (Аляска и Миссисипи) должна быть определена.

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До этих промежуточных выборов у республиканцев было 218 голосов в Палате представителей и 53 в Сенате.

Как демократы выбороли победу

Демократы сосредоточили свою предвыборную кампанию на темах коррупции и доступности товаров и услуг. Они возложили на Трампа ответственность за рост цен, связав это с его тарифной политикой и войной с Ираном, а также обратили внимание общественности на миллиарды долларов, заработанные семьей Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

В результате демократы добились успеха как в самых богатых, так и в самых бедных округах – причем независимо от уровня образования местного населения. Особенно заметным продвижение демократов оказалось в округах с высокой долей латиноамериканского населения, включая приграничные районы Техаса (которые в 2024 году склонялись в пользу Трампа) и сельскохозяйственные городки в прериях Канзаса.

Демократы также одержали победу во всех предвыборных гонках в Палату представителей, которые считались наиболее конкурентными: они выиграли все 20 избирательных кампаний, результаты которых на данный момент уже определены.

Исторические победы

Демократы одержали исторические победы на выборах в Сенат в ряде штатов, где десятилетиями избирали сенаторов-республиканцев.

Канзас: впервые с 1932 года (Адам Гамильтон прервал 94-летнюю серию поражений – самый долгий период среди штатов, где демократам удалось добиться успеха в этом году), Техас: с 1988 года, Южная Каролина - с 1998 года (Энни Эндрюс прервала 28-летнюю серию поражений), Северная Каролина: с 2008 года (Рой Купер прервал 18-летниюю серию), Айова: 2008 год.

Другие важные победы

Кейша Лэнс Боттомс из штата Джорджия стала первой чернокожей женщиной, избранной губернатором в истории США; она одержала победу над республиканцем Риком Джексоном.

В штате Нью-Гэмпшир Крис Паппас стал первым открытым геем, избранным в Сенат.

В штате Мичиган Представитель прогрессивного крыла Демократической партии Абдул Эль-Сайед стал первым сенатором-мусульманином.

Выборы в США - реакция Трампа

Президент Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой и выразил надежду на сотрудничество с ними. При этом он пригрозил накладывать вето на любые законодательные инициативы демократов, если они откажутся взаимодействовать.

В то же время Sky News пишет, что из-за изменений в Конгрессе у Трампа начнутся проблемы внутри страны. В частности, его ждут расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Однако все это может привести к тому, что он усилит турбулентность на международной арене, где у него больше полномочий.

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