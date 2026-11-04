В США впервые избрали мусульманина в Сенат

Политик заявлял о необходимости прекращения военной помощи США Израилю.

Демократ Абдул Эль-Саид победил республиканца Майка Роджерса на выборах в Сенат США от штата Мичиган. Он станет первым мусульманином в истории, который займет пост сенатора Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Guardian.

42-летний Эль-Саид объявил о победе на выборах в Сенат США от штата Мичиган ранним утром в среду в штаб-квартире Демократической партии штата в Детройте.

"Вы рискнули, выбрав самого неожиданного кандидата. Вы приветствовали меня в своих домах, церквях, синагогах", – сказал Эль-Саид в своей речи в ночь выборов.

Видео дня

Эль-Саид ранее возглавлял департамент здравоохранения округа Уэйн. В ходе предвыборной кампании он выступал за реформирование системы здравоохранения, в частности за введение общедоступной государственной медицинской программы Medicare for All.

Также политик заявлял о необходимости прекращения военной помощи США Израилю и сокращения американских расходов на зарубежные военные операции.

"Мы хотим, чтобы наши налоги тратились здесь – на школы здесь, на здравоохранение здесь, на инфраструктуру здесь. Мы не хотим, чтобы наши деньги шли на апартеид, геноцид или войну", – заявлял он.

Его кандидатура вызвала дискуссии во время кампании. В частности, Дональд Трамп и Джей Ди Венс критиковали Эль-Саеда, акцентируя внимание на его мусульманском вероисповедании.

Произраильское лоббистское партийное объединение AIPAC через свой проект Super PAC "United Democracy Project" потратило примерно 30 миллионов долларов на праймериз, пытаясь остановить Эль-Саида.

В то же время Роджерс поддерживал агрессивную тарифную политику Трампа и войну с Ираном. Ранее он выступал против закона о доступной медицинской помощи, защищал иммиграционное законодательство администрации Трампа.

Промежуточные выборы в США – что известно

Как сообщал УНИАН, по итогам промежуточных выборов в США демократы одержали уверенную победу и получили контроль над обеими палатами Конгресса США, отобрав у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате.

Президент Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой и выразил надежду на сотрудничество с ними. Ранее Трамп предупреждал, что в случае потери республиканцами власти он без колебаний наложит вето на любые законодательные инициативы демократов, однако после объявления результатов сменил тон на более примирительный.

Он также заявил, что наличие у него права вето может заставить демократов сесть за стол переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: