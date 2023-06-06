Украинские военные стали свидетелями того, как поток воды смыл российских оккупантов на левом берегу Днепра вследствие подрыва Россией Каховской ГЭС, пишет CNN.
В комментарии телеканалу офицер ВСУ капитан Андрей Пидлисный рассказал, что дамба рухнула ранним утром во вторник, "никто с российской стороны не смог уйти", все позиции оккупантов были затоплены.
Украинский военный считает, что Россия подорвала дамбу намеренно – чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ на юге.
Пидлисный добавил, что его побратимы наблюдали за развитием событий с помощью дронов. Он указал на особенности местности, которые, в том числе, привели к большим потерям среди оккупантов.
"Левый берег (где находились оккупанты – УНИАН) ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника – это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили", - подчеркнул Пидлисный.
Военный считает, что захватчиков на месте не предупредили, потому что, возможно, командование РФ хотело сохранить элемент неожиданности для ВСУ.
Подрыв Каховской ГЭС - главное
Ночью 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. По информации разведки, операция была заранее спланирована страной-агрессором, однако захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.
Как считает "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.
Более 80 населенных пунктов по обе стороны Днепра Херсонской области оказались под угрозой затопления.