Армия Украины попала в мост возле захваченной оккупантами Новой Каховки, отметил советник председателя Херсонской ОВА.

Вооруженные силы Украины попали в мост возле Каховской ГЭС.

Об этом депутат, советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook.

"Херсонщина. Новая Каховка – ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Опять четко в цель!", – написал он.

Напомним, войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Врагам, в частности, удалось захватить Новую Каховку и Херсон.

Армия Украины дает врагу достойный отпор. Уже был поврежден Каховский мост, а также Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, и нарушена вражеская логистика.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что у оккупантов началась паника, и стартовал массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне.

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