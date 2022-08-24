Вооруженные силы Украины попали в мост возле Каховской ГЭС.
Об этом депутат, советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook.
"Херсонщина. Новая Каховка – ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Опять четко в цель!", – написал он.
Напомним, войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Врагам, в частности, удалось захватить Новую Каховку и Херсон.
Армия Украины дает врагу достойный отпор. Уже был поврежден Каховский мост, а также Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, и нарушена вражеская логистика.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что у оккупантов началась паника, и стартовал массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне.