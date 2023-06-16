Противник ударил по лодкам, хотя в них находились и его товарищи.

Воины ССО Украины спасли пять российских военных, позиции которых были затоплены в связи с подрывом Россией плотины Каховской ГЭС.

Утром 16 июня ССО опубликовали видео, на котором, как отмечают военные, зафиксирована спецоперация по спасению тонущих захватчиков. Они уже пополнили обменный фонд.

"Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учитывало жизнь собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки окупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Одна из таких позиций ВС РФ погружалась под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним.

Пятерых вражеских бойцов разместили в лодках. В это время с других позиций противник ударил по лодкам, несмотря на то, что в них находились и его товарищи.

Но всех пленных доставили живыми на побережье. Воины ССО Украины во время миссии не пострадали.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия для РФ и Украины

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. До этого украинский президент Владимир Зеленский предупреждал общественность и международные организации, что оккупанты заложили взрывчатку на объекте инфраструктуры, и в любой удобный для них момент могут подорвать плотину.

Сами россияне не скрывают своей причастности к экоциду, отмечая, что таким образом якобы помешали Украине контрнаступать на юге.

И хотя президент Чехии Петер Павел согласился, что преступление РФ скажется на июньских боях по всей линии фронта, западные аналитики, в свою очередь, отмечали, что на продвижение украинской армии это якобы не повлияет, так как ВСУ не форсировали Днепр.

Но россияне переусердствовали и затопили собственные позиции. Под водой оказались преимущественно населенные пункты на левом, оккупированном РФ, берегу Херсонской области, поскольку он значительно ниже правого.

Украинские военные, которые стали свидетелями преступления врага, подтверждали большие потери ВС РФ. Бойцы ВСУ считают, что захватчиков на месте не предупредили, потому что, возможно, командование РФ хотело сохранить элемент неожиданности для самих ВСУ.

Пока эксперты размышляют о том, как подрыв Каховской ГЭС отразится на продвижении ВСУ, продолжает страдать прежде всего мирное население - особенно на левобережье. Установлено, что оккупанты не эвакуируют украинцев, наоборот, пользуясь моментом, их грабят и расстреливают при попытке спастись.

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