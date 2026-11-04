Си Цзиньпин готовится к исторической встрече с Трампом и Путиным

В Китае сделали первое заявление по поводу трехсторонней встречи с Трампом и Путиным. До этого китайские власти никак не комментировали этот вопрос.

Глава Китая Си Цзиньпин и его команда начали подготовку к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, передает Bloomberg. "Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США", - подчеркнула Мао Нин.

Она напомнила, что Трамп и Путин уже публично выразили заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Издание отметило, что такая встреча серьезно поспособствует усилиям России по выходу из международной изоляции после нападения на Украину. Помимо этого, переговоры могут превратить лидера КНР в посредника в сближении между Трампом и Путиным.

"Трехсторонний саммит между Китаем, Россией и США не имеет аналогов в современной истории. Его ближайшим аналогом может быть лишь Ялтинская конференция 1945 года, когда советский диктатор Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить пути достижения победы во Второй мировой войне", - отмечает издание.

Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

По данным СМИ, идею саммита предложил Путин, рассчитывая обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях. Однако по состоянию на 4 ноября окончательные договоренности о встрече отсутствовали, хотя в Кремле заявили, что ее подготовка продолжается.

При этом на днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, встречавшийся с Си Цзиньпином, рассказал, что китайский лидер был "удивлен" вопросом о возможных переговорах по Украине. Си Цзиньпин также отверг предположение о том, что Китай, Россия и США могут обсуждать украинский вопрос в трехстороннем формате.

При этом украинский президент Владимир Зеленский отметил, что "очень не хочется, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4", когда идет перераспределение влияния".

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