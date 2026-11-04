Россияне ударили по известному рынку в пригороде Одессы: есть пострадавшие (фото)

Произошло попадание в склады с обувью, вспыхнул пожар.

Сегодня, 4 ноября, российские военные нанесли удар по оптово-розничному промтоварному рынку "7-й километр", расположенному в пригороде Одессы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 11:15. Мониторинговые каналы предупредили о реактивных дронах, направляющихся в регион. Вскоре в городе раздались взрывы.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что произошло попадание по рынку "7-й километр", где вспыхнул пожар; сообщается, что горят склады с обувью и другими вещами.

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Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба подтвердила УНИАН, что в результате российской атаки повреждены складские помещения.

"По предварительной информации, пострадал мужчина, анкетные данные которого устанавливаются. Детали последствий в настоящее время уточняются", – сказала Верба.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, россияне нанесли удар "по складским помещениям торгового назначения, связанным с производством обуви", где возникли пожары, уничтожены два автомобиля. Продолжается ликвидация последствий.

Промрынок "7-й километр": что о нем известно

ООО "Промтоварный рынок" (промрынок "7-й километр") – крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, он расположен в 7 километрах от Одессы. Его общая площадь – более 110 га. До полномасштабного вторжения РФ в Украину на рынке насчитывалось 15 тыс. торговых и складских объектов (магазинов, павильонов, контейнеров и т. д.). До февраля 2022 года на рынке работали 60 тыс. человек, из которых 15 тыс. – субъекты предпринимательской деятельности. Рынок был очень популярен среди граждан Украины и даже иностранцев – ежедневно его посещали около 200 тыс. человек. Из-за войны количество рабочих мест сократилось, посетителей стало меньше.

Удары по Одессе – последние новости

В ночь на 4 ноября россияне атаковали торговый центр "Семья", расположенный в густонаселённом районе Одессы. Также повреждены жилые дома – вокруг торгового центра находится большое количество многоэтажек, в которых взрывная волна выбила окна.

С самого утра враг также атаковал Одессу – повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие.

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