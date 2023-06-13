Эксперты уверены, что в ходе контрнаступления ВСУ, вероятно, будут использовать пробные атаки и ложные маневры.

Западные аналитики пока не делают каких-либо прогнозов по продвижению украинских войск и говорят, что успехи начала контрнаступления ВСУ можно будет оценить через недели либо же месяцы.

Как пишет The New York Times, в настоящее время украинские защитники ищут место, где можно было бы вбить клин в российскую оборону.

Но аналитики пока не видят признаков серьезного прорыва в плотной сети обороны российских оккупантов.

Эксперты уверены, что в ходе контрнаступления ВСУ, вероятно, будут использовать пробные атаки и ложные маневры, при этом основная часть атакующих сил будет находиться в резерве, выискивая слабые места, а затем направляя свои силы в этом направлении.

По их мнению, такой подход может нанести тяжелый урон атакующей стороне. В этом контексте аналитики вспоминают недавнюю потерю ВСУ первых Leopard и Bradley.

Отдельно отмечается, что разрушение гребли Каховской ГЭС, по всей видимости, не замедлило продвижение украинских войск, так как ВСУ не пытались форсировать реку.

Контрнаступление ВСУ - главное

В первые дни начала контрнаступления на Запорожском направлении, согласно подтвержденным данным OSINT-исследователей, в боях у Малой Токмачки Украина потеряла первые Leopard и Bradley.

Сейчас украинская армия, по информации Института изучения войны, атакует врага на как минимум трех направлениях.

Аналитиками установлено освобождение одного населенного пункта на западе Запорожской области и шести - на востоке Запорожской и западе Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, дополнительно известно об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

Полностью инициативу противник потерял и на Бахмутском направлении.

Позже днем во вторник, 13 июня, в Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины в ходе наступательных операций смогли продвинуться на Бердянском направлении на расстояние от 500 метров до 1 километра.

В то же время, по словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее всего, речь идет о поиске возможных точек прорыва обороны. При этом ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги.

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