АЭС снизили мощность из-за российских ударов: где худшая ситуация со светом

Наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в энергосистеме столичного региона.

В результате массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре атомные электростанции были вынуждены ограничить объемы производства электроэнергии. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Возвращение к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети", – отметил он.

По его словам, российские войска продолжают атаковать объекты генерации и подстанции. По состоянию на утро российские обстрелы привели к перебоям с электроснабжением в ряде населенных пунктов Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областей.

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Наибольшие повреждения энергетическая инфраструктура получила в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы систем распределения вынуждены вводить сетевые ограничения из-за повреждения оборудования.

Аварийные отключения продолжаются в Харьковской области. Они связаны с повреждением оборудования в результате предыдущих атак и падением напряжения в высоковольтных сетях. По словам Некрасова, переход к плановым графикам отключений станет возможен после стабилизации работы энергосистемы.

"В большинстве областей Украины в настоящее время действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", – добавил первый заместитель министра энергетики.

По данным "Укрэнерго", плановые отключения в Украине применяются объемом до 4 очередей – то есть 16 часов в сутки.

Россия атакует украинскую энергетику – последние новости

Ранее в "Укрэнерго" сообщили об одной из самых серьезных атак на украинскую энергетическую систему за все время полномасштабной войны. Российские войска более 20 раз нанесли прицельные удары по энергетическим объектам, применив рекордное количество средств поражения. В результате обстрелов энергетическая инфраструктура понесла масштабные повреждения.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что самые серьезные перебои с электроснабжением наблюдались в Киевском регионе и Днепре. Риск длительных отключений сохраняется для Одессы, Харькова и прифронтовых областей Украины.

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