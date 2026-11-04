Абсолютные бестселлеры: названы новые автомобили, которые раскупают в Украине

Škoda Kodiaq впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей.

В течение октября украинский автомобильный рынок пополнился 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

По сравнению с сентябрем этого года автомобильный рынок Украины продемонстрировал минимальную динамику: количество проданных машин увеличилось лишь на 0,4%. В то же время в рейтинге самых популярных моделей произошли существенные изменения – лидерство впервые завоевал кроссовер Škoda Kodiaq.

В целом кроссоверы фактически монополизировали десятку лидеров. Девять из десяти моделей относятся к сегменту SUV. Единственным исключением стала Škoda Octavia.

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Toyota, хотя и не занимает первое место среди моделей, сохраняет очень сильные позиции, являясь самым популярным украинским брендом новых автомобилей. Сразу две её модели вошли в первую шестёрку: RAV4 и Land Cruiser Prado. Также в рейтинг попали сразу две модели Volkswagen.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей:

1. Škoda Kodiaq – 245 шт.;

2. Renault Duster – 227 шт.;

3. Volkswagen Touareg – 208 шт.;

4. Toyota RAV4 – 205 шт.;

5. Hyundai Tucson – 159 шт.;

6. Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт.;

7. Škoda Octavia – 134 шт.;

8. Mazda CX-5 – 125 шт.;

9. Volkswagen Tiguan – 123 шт.;

10. BYD Sea Lion 06 – 115 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что за первые девять месяцев 2026 года украинцы приобрели 37 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшую популярность среди них завоевал компактный кроссовер Ford Escape. В то же время в тройку лидеров вошли сразу две модели американского производителя Tesla.

Отдельно стоит отметить автомобили из Китая. Как сообщалось, в течение января–сентября в Украине зарегистрировали 9 184 таких легковых автомобиля. Среди новых моделей из Китая наибольшим спросом пользовался кроссовер BYD Sea Lion 06.

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