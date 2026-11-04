Возле станции 'Академик Вернадский' обнаружили первые яйца пингвинов (фото)

Учёные ожидают появления нескольких тысяч птенцов.

У субантарктических пингвинов, обитающих возле антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, появились первые яйца в этом сезоне.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, по срокам биологи понимали, что кладка вот-вот должна начаться, ведь первые спаривания птиц они фиксировали еще в конце сентября. Поэтому ученые в последнее время постоянно обходили остров, особо присматриваясь к местам с хорошо устроенными гнездами.

"Учёным важно зафиксировать именно точную дату появления первого яйца, так как по этому показателю отслеживают изменения с годами и влияние внешних условий, в частности изменения климата", – пояснили в центре.

Видео дня

Отмечается, что биологам помогала вся команда – ведь на Галиндеге сейчас обитает уже более 8 тыс. пингвинов. В конце концов 2 ноября первое яйцо нашла врач 31-й экспедиции Елизавета Подгаецкая.

"Я подходила ко всем группам пингвинов и осторожно заглядывала. И тут на одном из гнезд птица поднялась, и под ней мелькнуло что-то светлое. Сначала подумала, что это просто лапка. Но потом сфотографировала, увеличила – и оказалось, что это яйцо!", – рассказала она.

Это произошло на скале возле геокосмической лаборатории – ДНЧ-домика. Интересно, отмечают исследователи, что именно в этом месте третий год подряд украинские полярники находят первое яйцо.

Специалисты предполагают, что это – одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове. Благодаря высоте скалы они относительно рано освобождаются от снега и становятся пригодными для выведения птенцов.

На данный момент биологи насчитали уже 14 яиц в разных частях острова. В целом, учитывая количество пингвинов, ожидается несколько тысяч птенцов. Как пояснили ученые, субантарктические пингвины откладывают в основном 2 яйца, реже бывает 3 – они имеют серовато-зеленоватый оттенок и похожи по форме и размеру на гусиные.

Субантарктические пингвины высиживают яйца в гнездах из камешков. Пара делает это по очереди: пока самка добывает пищу в океане, самец остается в гнезде, и наоборот.

В прошлом году брачный сезон пингвинов на острове Галиндез завершился с рекордным количеством – почти 11 тысяч птиц, добавили в научном центре.

Больше новостей с "Вернадского"

Как писал УНИАН, украинские полярники зафиксировали возле антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез температуру воздуха +11,1 °C. Отмечалось, что это самый высокий показатель для октября за весь период наблюдений. Предыдущий октябрьский рекорд был зафиксирован в 1968 году – тогда воздух прогрелся до +7,9 °C. В то же время абсолютный температурный максимум в районе станции составляет +12,7 °C, что было зарегистрировано в феврале 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: