Почему гривня резко дешевеет: в НБУ объяснили, что происходит с курсом

Объем международных резервов по состоянию на 1 октября составил 47,1 млрд долларов.

В начале ноября спрос на иностранную валюту в Украине вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в частности на оборону, в то время как ее предложение сократилось из-за последствий российских обстрелов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"В первые дни ноября спрос на валюту был повышенным на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в частности на сектор обороны и безопасности. Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, что традиционно происходит в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты", – отметили в НБУ.

В пресс-службе регулятора указали, что предложение иностранной валюты ограничивали крупные объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, к снижению продаж валюты со стороны аграрного и металлургического секторов.

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"Ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривни определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса", – отметили в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе нет. Там отметили, что регулятор предложил банкам обменять до 100 млн долл. и 100 млн евро безналичной валюты на наличную. При этом банки подали заявки лишь на 14 млн долл., а предложение по евро вообще не пользовалось спросом.

"НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет", – отметил регулятор.

В Нацбанке также добавили, что объем международных резервов по состоянию на 1 октября 2026 года составлял 47,1 млрд долл. и увеличился к концу октября. Для сравнения: в начале полномасштабного вторжения международные резервы составляли менее 30 млрд долл.

Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 28 октября – 45,60 гривни за доллар).

Согласно прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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