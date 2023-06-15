Петр Павел не уверен в мотивах россиян, совершивших преступление на дамбе.

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО, убежден, что подрыв дамбы Каховской ГЭС усложнит для Украины военные операции.

"Однозначно это событие будет иметь влияние не только на мирное население, как на оккупированных, так и на подконтрольных ВСУ территориях, но также и на окружающую среду, на сельское хозяйство. Катастрофа вызовет загрязнение вредными веществами, а также определенным количеством мин. Это усложнит все военные действия, в том числе и украинские операции. Территория, которую затопило, настолько велика, что это повлияет на все военные действия в этом регионе", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

В то же время Петр Павел отметил, что причастных к теракту и его обстоятельства еще предстоит выяснить.

"Я считаю, что это событие оказало ужасное влияние на многих людей с обеих сторон. Нам еще предстоит узнать, кто на самом деле стоял за этим. Произошло ли это случайно из-за неосторожных действий россиян, или они имели такое намерение? Стремились они лишь частично разрушить или же полностью уничтожить дамбу?", – сказал он.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - последствия для контрнаступления

В ночь на 6 июня произошел взрыв на дамбе Каховской ГЭС, повлекший утечки воды и масштабную техногенную катастрофу.

Украина сразу заявила, что дамба была предварительно заминирована и взорвана, а за атакой стоит Россия. В ГУР подчеркивали, что есть доказательства этого.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что доказательства появятся после освобождения левого берега Днепра.

Американские аналитики подчеркивали, что прослеживается очень сильный мотив, который мог оккупантов побудить к этому теракту - перед подрывом пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией.

Военный эксперт Николай Белесков объяснял, что подтопление населенных пунктов после теракта помешает украинскому наступлению через Днепр, который, однако, вероятно и не рассматривался как основной вариант.

В Минобороны подчеркивали, что целью подрыва было "приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины". В то же время командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркивал, что действия врага не повредят украинскому наступлению.

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