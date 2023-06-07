В целом более 500 тысяч гектаров земли остались без орошения.

Подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. Левый берег Херсонской области очень сильно пострадает, так как эти территории больше других зависели от воды, которую давала ГЭС.

Об этом в эфире ТСН заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив при этом, что возможность орошения этих территорий обеспечивалась за счет Южно-Крымского и Каховского каналов.

"Мы теряем 14% от нашего общего экспорта, так как в 2021 году в Херсонской области было выращено 4 миллиона тонн зерновых. Это наш экспортный потенциал, который давал Украине возможно зарабатывать", - отметил эксперт.

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По словам эксперта, 94% сельскохозяйстенных земель Херсонской области получали воду из этого канала. Также от этой воды зависели 74% земель в Запорожской области, 30% земель в Днепропетровской области.

"В целом более 500 тысяч гектаров земли остались без орошения. Полное отсутствие орошения приведет к тому, что после деоккупации мы столкнемся ситуацией, когда на этих территориях будет уже невозможно заниматься сельским хозяйством", - отметил эксперт.

По словам эксперта очень сильно пострадают молочные товарные комплексы, так как выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.

Марчук также отметил, что подрыв ГЭС ударит по выращиванию овощей. "35% всего материкового обеспечения борщевым набором, то есть лук, капуста, морковь, свекла, поступали из Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области до восстановления ГЭС мы ничего не сможем вырастить", - заявил эксперт.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Вскоре стало известно о том, что станция восстановлению не подлежит.

По состоянию на 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,5 метра, на правобережье Херсонской области затоплены 1 852 дома.

7 июня 2023 года в "Укргидроэнерго" сообщили, когда стабилизируется уровень воды.

В Минагрополитики сделали страшный прогноз из-за уничтожения Каховской ГЭС.

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