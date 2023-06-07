Поскольку официальным заявлениям Кремля уже никто не верит, Москва продвигает свою позицию через проплаченные статьи в СМИ.

Публикации в западной прессе, которые называют возможной причиной разрушения Каховской ГЭС удар со стороны ВСУ или самопроизвольное разрушение, проплачены Кремлем. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, проплаченные публикации являются достаточно стандартной тактикой для российской пропаганды – после каждого своего преступления Россия перекладывает вину за случившееся на Украину.

"Например, по преступлениям военных. Они всегда открывают какие-то уголовные дела против наших генералов, чтобы информационно присоединить и нивелировать нашу роль жертвы преступления с их стороны", – заявила Маляр.

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Чиновница отметила, что в настоящее время Россия стала настолько токсичной во всем мире, что ее заявления уже ни для кого не имеют значения. Поэтому Кремль продвигает свои нарративы просто за деньги.

Отдельной проблемой Маляр считает то, что не все страны мира поддерживают Украину – есть нейтральные, есть те, кто сотрудничают с Россией.

"Безусловно, Россия будет вкладываться в то, чтобы эти страны, которые с ней сотрудничают, чтобы они отстаивали нужную ей позицию", – считает Маляр.

Подрыв Каховской плотины – причины

Украина заняла однозначную позицию, что разрушение Каховской плотины было результатом целенаправленного подрыва российскими войсками. Эту позицию в частности озвучил президент Зеленский, который подчеркнул, что никакие внешние обстрелы не смогли бы разрушить такое сооружение.

Украинский след в подрыве ГЭС считает неправдоподобным и американский Институт изучения войны. Там отмечают, что для Украины нет никакого смысла в подрыве дамбы, тогда как россияне ранее сами говорили, что им это нужно.

Сегодня The New York Times выпустила статью, в которой самопроизвольное разрушение плотины названо возможной, хотя и маловероятной причиной. Эксперты, с которыми пообщалось издание, говорят, что внутренний взрыв все же наиболее вероятный сценарий.

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