По словам Подоляка, ВСУ готовы дать отпор врагу.

Из-за регулярных неудач россияне изменили свою тактику в войне против Украины, им нужны любые "победы", поэтому враг перешел к "плану Б".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Как уточняет Подоляк, ранее у оккупантов не было конкретных планов, кроме намерения "взять все за 72 часа". Теперь они сосредотачивают силы на отдельных направлениях, в частности на Донбассе, чтобы иметь хотя бы какие-то "победы". ВСУ к этому готовы, заверил он.

"Они концентрируются на Донбассе, на Востоке, на Юге и хотят создать там "сталинградскую историю" для того, чтобы одержать определенные победы, чтобы хоть что-нибудь продать у себя на внутреннем рынке", - отметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что ресурсов у россиян до сих пор много, потому расслабляться не нужно.

По его прогнозу, столкновения на востоке будут активными, поэтому плохим является факт того, что не все люди оттуда эвакуировались.

"У меня есть оптимистическое видение того, куда и как мы выйдем в ближайшие недели с точки зрения и военной, и политической, и экономической ситуации в противостоянии с Россией", - резюмировал Подоляк.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на угрозы Минобороны РФ, которое заявило, что может нанести обстрелы по правительственным зданиям в Киеве. Украина нанесет ответный удар и у нас найдется "своя резьба", отметил он.