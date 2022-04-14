Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на угрозы Минобороны РФ, которое заявило, что может нанести обстрелы по правительственным зданиям в Киеве. Украина нанесет ответный удар и у нас найдется "своя резьба", отметил он.
Об этом Арестович заявил в интервью для канала "Фейгин Live".
Советник главы ОП прокомментировал угрозы РФ "врезать" по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. По словам Арестовича, Украина готова к такой ситуации, так как от Кремля можно ожидать чего угодно.
"Более того, зная их характер, я не сомневаюсь, что они врежут в последний день перед заключением мирного соглашения, это ж кремлевские. Но они же сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения. То есть опасности подвергаются органы военного управления, все центральные аппараты силовых структур Украины. Возможно, Верховная Рада, возможно, Кабмин, возможно, Офис президента.... Мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим", - указал он.
Также Арестович пригрозил ответным ударом по России и указал, что Украина располагает "прекрасными" возможностями для такой реакции.
"Нужно просто запомнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут нужно быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Возможности (ударить - УНИАН) по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не используем, ну любая война, она имеет степень эскалации. Хотите эскалировать, давайте эскальнем", - отметил Арестович.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Минобороны РФ угрожает ударами по правительственным зданиям в Киеве. "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", - заявил российский спикер. В Украине на такие угрозы ответили. Украинские власти готовы к любым российским сценариям, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.