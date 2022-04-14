Советник главы Офиса президента отметил, что Украина располагает прекрасными возможностями для удара по Москве.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на угрозы Минобороны РФ, которое заявило, что может нанести обстрелы по правительственным зданиям в Киеве. Украина нанесет ответный удар и у нас найдется "своя резьба", отметил он.

Об этом Арестович заявил в интервью для канала "Фейгин Live".

Советник главы ОП прокомментировал угрозы РФ "врезать" по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. По словам Арестовича, Украина готова к такой ситуации, так как от Кремля можно ожидать чего угодно.

"Более того, зная их характер, я не сомневаюсь, что они врежут в последний день перед заключением мирного соглашения, это ж кремлевские. Но они же сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения. То есть опасности подвергаются органы военного управления, все центральные аппараты силовых структур Украины. Возможно, Верховная Рада, возможно, Кабмин, возможно, Офис президента.... Мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим", - указал он.

Также Арестович пригрозил ответным ударом по России и указал, что Украина располагает "прекрасными" возможностями для такой реакции.

"Нужно просто запомнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут нужно быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Возможности (ударить - УНИАН) по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не используем, ну любая война, она имеет степень эскалации. Хотите эскалировать, давайте эскальнем", - отметил Арестович.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Минобороны РФ угрожает ударами по правительственным зданиям в Киеве. "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", - заявил российский спикер. В Украине на такие угрозы ответили. Украинские власти готовы к любым российским сценариям, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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