Госсекретарь приветствовал передачу нового пакета военной помощи Украине в размере 800 млн долларов.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что несмотря на отступление российских войск из окрестностей Киева и победы украинских сил, война России против Украины "далека от завершения".

Об этом сообщает "Голос Америки". Россия передислоцирует свои силы для возобновления атак на востоке и юге Украины.

Блинкен приветствовал решение Белого дома о передаче Украине нового пакета оборонной помощи стоимостью 800 млн долларов, который был санкционирован Госдепартаментом по поручению президента Джо Байдена, и заявил, что Украина с помощью США и союзников по всему миру готовится к новому этапу борьбы за свое будущее.

"Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны принять меры сейчас, чтобы увеличить дополнительную военную помощь, поскольку Украина готовится к следующему этапу борьбы за свою свободу и само свое будущее", - заявил Блинкен.

Госсекретарь по поручению президента Джо Байдена одобрил передачу Украине нового, седьмого по счету, начиная с августа 2021 года, пакета военной помощи стоимостью 800 млн долларов.

Новый пакет отражает пожелания украинского правительства, попросившего о поставках артиллерии, бронетехники, вертолетов и беспилотных кораблей береговой обороны, а также включает в себя войсковое вспомогательное оборудование, противотанковые средства, средства радиолокации, тактические беспилотные летательные аппараты, бронежилеты и военно-медицинское оборудование.

По словам Энтони Блинкена, с учетом сегодняшнего пакета администрация Джо Байдена уже оказала Украине помощь в сфере безопасности на сумму свыше 3,2 млрд долларов, в том числе более 2,5 млрд долларов были перечислены после российского вторжения.

"Мы остаемся в тесном контакте с Украиной и поддерживаем намерение президента Зеленского заниматься дипломатическими способами, которые могут привести к прекращению атак и выводу российских войск, - подчеркнул Блинкен. – Мы стремимся максимально усилить позиции Украины на переговорах и... увеличить давление на Путина".

Госсекретарь отметил, что Россия потерпела неудачу, пытаясь реализовать свои первоначальные планы – захват Киева и порабощение всей страны. Однако "расслабляться еще рано", предупредил Блинкен.

"Соединенные Штаты и международное сообщество превратят войну, затеянную Путиным, в долгосрочный стратегический провал Кремля", - добавил глава Госдепартамента.

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