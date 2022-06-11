В Чорткове Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Россия осуществила ракетный удар по Тернопольщине: в городе Черткове произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишут жители области в соцсетях.

О данном факте также сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш в Телеграмм-канале.

"Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чертковском районе. Буду держать вас в курсе относительно ситуации в области", – написал он.

Мэр Тернополя Сергей Надал также подтвердил взрывы в Черткове.

"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях. Подтвердились взрывы на Чертковщине", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине самолет Воздушных сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.

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