Россия осуществила ракетный удар по Тернопольщине: в городе Черткове произошли взрывы во время воздушной тревоги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишут жители области в соцсетях.
О данном факте также сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш в Телеграмм-канале.
"Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чертковском районе. Буду держать вас в курсе относительно ситуации в области", – написал он.
Мэр Тернополя Сергей Надал также подтвердил взрывы в Черткове.
"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях. Подтвердились взрывы на Чертковщине", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, на Сумщине самолет Воздушных сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.
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