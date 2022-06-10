Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан.

Ночью российские оккупанты обстреливали Днепропетровске область, утром нанесли ракетный удар по Днепровскому району, один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской – никто не пострадал. На утро ракетный удар по Днепровскому району", написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. Детали выясняют.

Резниченко также отметил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. По его словам, горело на одном из предприятий города, но спасатели уже потушили огонь.

Ранее российские войска ударили ракетой по торговому центру в Харькове. По предварительным данным, во время обстрела 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы.

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