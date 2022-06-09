Ракету сбили над Роменским районом.

На Сумщине самолет Воздушных сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету", - отметил он.

Также глава военной администрации Дмитрий Живицкий поблагодарил наших защитников иподелился фотографиями остатков от сбитой крылатой ракеты.

Как сообщал УНИАН, недавно силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Полтавщиной вражескую ракету.

Сегодня Запорожские защитники записали на свой счет еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Цена одного такого достигает около $100 тысяч.

После попадания зенитной ракеты, российский беспилотник был поврежден, загорелся, после чего встретился с украинской землей.

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