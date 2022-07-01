Это был первый раз, когда журналисты получили доступ к учениям с момента их начала.

Британские журналисты показали обучения украинских бойцов на гаубицах L119 и реактивных систем залпового огня M270 в Великобритании.

Сюжет опубликовал Sky News.

Сообщается, что более 450 украинских солдат прошли обучение по обращению с рядом вооружений, таких как РСЗО.

На видео новозеландские L119, а не британские L118, разница в снаряде L119 могут использовать широко распространенные американские снаряды типа M1.

Подразделения за последние несколько недель прошли курсы на равнине Солсбери в Уилтшире и в других местах.

Офицер британской армии, капитан Джеймс Олифант помогал проводить тренировки по РСЗО и рассказал журналистам о том, что испытал шок, столкнувшись в обучении с профессиональными военными ВСУ, а не новичками.

"Это стало для нас шоком. Мы подготовили программу обучения и содержание обучения, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что это профессиональные ракетчики, содержание курса и его проведение стало намного проще", - поделился

Помимо обучения более сложному оружию, британское правительство отдельно заявило, что может каждые 120 дней обучать 10 тысяч украинских солдат пехоты в Великобритании.

В прошлые выходные на Солсбери-Плейн украинские военнослужащие, обучавшиеся работе с ракетной системой, работали группами по три человека, перемещая систему.

У украинских военных боевой дух на высоком уровне.

"Настроение у наших украинцев боевое. Мы понимаем, что мы здесь, чтобы подготовиться к тому, чтобы там улучшить ситуацию. Мы уверены, что это поможет нам в нашей борьбе", - сказал украинский офицер, попросив не называть его имени.

Это был первый раз, когда журналисты получили доступ к учениям с момента их начала.

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