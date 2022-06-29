Британия поспособствовала этому решению.

Украина ожидает поставку от Норвегии дальнобойного оружия. Речь идет о трех единицах РСЗО М270.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, его цитирует правительственный сайт королевства.

"Мы должны поддерживать Украину, чтобы они могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Надо больше оружия. Реактивная артиллерия - это очень востребованное Украиной оружие и в сотрудничестве с Британией мы смогли гарантировать передачу Украине данного вида оружия", – сказал Грам.

M270 – гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанции от 32 до 300 километров, в зависимости от боеприпасов. Норвегия расконсервирует три единицы М270, ведь они с 2005 года не были в применении.

Напомним, ранее в Украину прибыли американские HIMARS. Также ожидается, что скоро США передадут для ВСУ еще одну партию HIMARS.

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