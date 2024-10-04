В РФ сейчас могут лишь пополнять потери личного состава, отметил эксперт.

В Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий, собрав войско в количестве до 38 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире КИЕВ24, комментируя возможности оккупантов наращивать силы на территории Украины и ныне подконтрольной ВСУ территории РФ.

По его словам, в пределах территории Украины россияне имеют запасы ресурсов для ведения наступательных действия одновременно на ряде направлений еще в течение, возможно, нескольких месяцев. Но вряд ли они смогут "наскрести" новые ресурсы для дальнейшего периода активных наступательных действий, считает Жданов:

"Сегодня им нужно еще решать вопрос в Курской области. Они там начали вторую попытку контрнаступательных действий".

Жданов отметил, что сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории. Что касается Курской области, то там российская группировка оценивается в 35-38 тысяч человек. И по данным украинской разведки, они будут пытаться дотянуть до 50 тысяч, добавил эксперт.

По его словам, в РФ сейчас могут только пополнять потери личного состава, и для этого они имеют в резерве около 5 тысяч военнослужащих в месяц. Периодически россияне пополняют свои войска за счет срочников, которых склоняют к подписанию контрактов с армией, рассказал Жданов:

"Статистика говорит, что из призыва где-то 30% подписывают контракт в первые полгода. Командиры давят, создают неприемлемые условия для прохождения службы, кого-то уговаривают, кого-то принуждают... Но это тоже ресурс, который имеет свой лимит. Потому что срочники обеспечивают жизнедеятельность частей в пунктах постоянной дислокации, поэтому всех срочников забрать невозможно".

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, вражеские войска сейчас проводят активные штурмовые и наступательные действия почти на всех направлениях фронта в Украине. За прошедшие сутки состоялось 142 боевых столкновения. Самыми горячими сейчас являются Покровское и Кураховское направления.

3 октября военный эксперт Владислав Селезнев сообщил об активизации врага на Запорожском направлении. По его словам, скорее всего, это связано с тем, что на этот участок были направлены дополнительные силы после захвата Угледара.

В Силах обороны Украины заявили, что в Запорожской области враг сосредоточил силы для штурма сел Приютное и Роботино, а также не оставляет планов дойти до города Запорожье.

По информации бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, на юге и востоке Украины российская армия сосредоточила полмиллиона своих военных.

При этом, Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, которая началась в начале августа. Россияне в сентябре делали попытку контрнаступления, которая стала неудачной.

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