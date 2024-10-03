Захватчики хотят максимально приблизиться к Запорожью, Днепру, Сумам и Харькову.

На юге и востоке Украины российская армия сосредоточила полмиллиона своих военных. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, комментируя отход ВСУ из Угледара на другие позиции.

"Если посмотреть на общую картину боевых действий на линии соприкосновения, мы увидим, что россияне сейчас на юге и востоке сосредоточили чрезвычайно большое количество войск, которое оценивается примерно в полмиллиона человек. Можете себе представить...", - подчеркнул Рыженко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он напомнил, что когда начиналось полномасштабное вторжение РФ, на 7 разных направлениях было 150 тысяч военных РФ.

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"Сейчас на трех направлениях фактически в три раза больше. Россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области, максимально приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБов. Мы говорим о расстоянии - 50-70 км. Это делается для дальнейшей дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине, влияния на население и т.д.", - заявил капитан запаса ВМС ВС Украины.

По его словам, Угледар - одна из "точек", которую противник долго пытался захватить, сосредоточив там очень серьезные силы.

"К сожалению, им удалось захватить этот город, что является досадным фактом. Но если посмотреть на общую стратегическую картину, это им дало не очень много. Действительно, была противоречивая информация о ситуации там, но надо доверять позиции Вооруженных сил Украины. Однозначно, что там было очень-очень сложно, потому что российская армия использует тактику истощения. Она фактически заваливает наши Вооруженные силы огромным количеством средств поражения - КАБами, артиллерией, реактивной артиллерией, минами и так далее", - сказал капитан 1-го ранга.

По мнению Рыженко, сейчас, учитывая этот факт, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анализирует ситуацию, чтобы максимально сдержать противника в выполнении стратегической задачи - осуществление воздействия по указанным областным центрам.

Выход ВСУ из Угледара - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области, о чем 2 октября официально сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала кадры истощенных военных после ожесточенных боев в Угледаре Донецкой области. В Instagram бригады отметили, что последние дни тяжелых боев были для воинов крайне изнурительными. В результате столкновений с оккупантами бойцы получили ранения.

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