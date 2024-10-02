Захват Работинского выступа для оккупантов не будет иметь стратегического значения, считают в 118-й ОМБр.

В Силах обороны Украины знают о дальнейших планах российских захватчиков в Запорожской области.

Враги сосредоточили силы и средства для штурма сел Приютное и Работино, а также не оставляют планов дойти до города Запорожье. О планах противника в эфире "Радио свобода" сообщили представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин и начальник отделения коммуникаций 118 ОМБр Дмитрий Пелих.

"Там находятся представители нескольких их округов. Кроме того, представители северного флота. Поэтому там есть довольно сильная группировка. И сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий, подчеркиваю, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и Работино", - сообщил Волошин.

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Как добавил спикер, целью действия российских захватчиков у Приютного является осуществление штурма и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались:

"И перерезать логистические пути для украинских соединений, которые обороняют там и Угледар, и дальше - Курахово. Поэтому именно на этом направлении противник планирует осуществлять штурмовые действия".

Кроме того, оккупанты формируют похожие подразделения возле Работино, штурмовые группы и отряды, чтобы тоже осуществлять штурмовые действия с целью захвата украинских позиций на Работинском выступе и дальнейшего движения на Орехов. Там оккупанты планируют перерезать логистические пути и сообщения. "Это в перспективе такая цель", - добавил Волошин.

В то же время начальник отделения коммуникаций 118 ОМБр Дмитрий Пелых сообщил, что российские захватчики не оставили намерения захватить город Запорожье. "Есть определенная у нас информация, что они подтянули на это направление тяжелую бронированную технику", - сказал Пелых и добавил, что оккупанты еще подтянули большое количество "гольф-каров".

Однако, по его словам, на фронте в действиях оккупантов еще не наблюдается большей нагрузки личным составом. "Обычно выглядит так, что им всегда этот Работинский выступ мозолит глаза, и они хотели однозначно максимум его срезать, или пойти дальше, потому что в планах захватить и Запорожье", - подчеркнул он.

При этом, он утверждает, что захват Работинского выступа для оккупантов не будет иметь стратегического значения, они могут только отвлечь украинские силы. "Поэтому и происходит сопровождение их действий запуском КАБов, потому что они начались с начала сентября", - сказал Пелых.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Это повлекло разрушения в трех районах областного центра - Александровском, Коммунарском и Шевченковском. В частности, было запущено более 10 КАБов.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил, что у оккупантов появились дополнительные возможности бить по украинской территории благодаря тому, что они модернизировали управляемые авиабомбы и могут их запускать с дальности 100 километров. Это дает возможность россиянам бить по Запорожью.

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