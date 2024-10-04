С отступлением ВСУ из Угледара увеличится интенсивность поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки российских войск в Запорожской области.

Россияне активизировали военные действия на Запорожском направлении, и скорее всего это связано с тем, что на этот участок были направлены дополнительные силы после захвата Угледара. Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев.

Как объяснил эксперт, с отступлением ВСУ больше не получится держать под огневым контролем российскую железнодорожную сеть, которая использовалась для поставок военных грузов российским войскам не только в Донецкой области, но и на юге Запорожской области:

"Крайне сложно помешать интенсификации поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки войск, которая действует на юге Запорожской и юге Херсонской областей. Поэтому вполне вероятно, что бои могут серьезно активизироваться".

В то же время, отметил он, у врага пока нет возможностей для масштабных штурмов, поскольку для этого нужно огромное количество ресурсов, а признаков больших перемещений сил и средств именно на юге Украины пока не наблюдается. Наоборот осуществляется переброска десантников на территорию Курской области с Юга Запорожской области.

"Вероятнее всего, определенная динамика на поле боя будет иметь место. А относительно масштабирования думаю, что пока у россиян нет таких возможностей", – подчеркнул эксперт.

Запорожская область - ситуация на фронте

Как сообщили в Силах обороны Украины, в Запорожской области враг сосредоточил силы для штурма сел Приютное и Работино, а также не оставляет планов дойти до города Запорожье.

Как рассказывал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко, на юге и востоке Украины российская армия сосредоточила полмиллиона своих военных с целью максимально приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБов.

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