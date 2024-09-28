В то же время ВСУ в Курской области пытаются наступать дальше.

Российское контрнаступление в Курской области провалилось, однако задача освободить территории от украинских военных еще остается. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

"Контрнаступление россиян в сторону Снагости оказалось неудачным. Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе. Сейчас есть еще одно вклинение в Курскую область с нашей стороны", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас можно сказать, что наступление РФ провалилось довольно давно, несмотря на то, что западные аналитики только сейчас это констатируют. Попович отметил:

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"На самом деле еще две недели назад стало понятно, что наступление россиян не будет иметь успеха".

Эксперт добавил, что сейчас ВСУ в Курской области пытаются наступать дальше, поэтому продвижение есть, но они, по словам Поповича, не такие быстрые и значительные, как это было в первые дни наступления.

"Враг тоже там концентрирует силы. Очевидно, он будет дальше пытаться наступать, поскольку задача освободить от нашего присутствия Курскую область остается. Я не думаю, что они это так оставят. Но, как видим, план - это одно, а реальность другая", - подчеркнул военный обозреватель.

Курская область - последние новости

Ранее издание BILD сообщалось, что контрнаступление РФ в Курской области провалилось. В издании также добавили, что командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения, поэтому россиянам будет еще труднее отвоевать эти территории.

В то же время командир зенитчиков Ярослав Мельник заявил, что Курская область - является маленьким началом будущей победы Украины. По его словам, операция на Курщине - это возвращение территории, которые были потеряны с провозглашением независимости Украины в 1991 году.

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