Россияне уже вряд ли достигнут оперативно значимых успехов, считают аналитики.

Российское наступление на востоке скорее всего завершится в ближайшие месяцы или даже недели, однако российские силы все еще будут продолжать наступательные операции в гораздо более низком темпе. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, начавшееся осенью 2023 года российское наступление приводит к постепенным тактическим успехам России на отдельных участках фронта, однако оперативно значимых успехов россияне вряд ли достигнут:

"Российские силы не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы или недели".

Аналитики напоминают, что российские войска захватили Угледар в Донецкой области, хотя это позволит им занять более выгодную тактическую позицию, все же не изменит коренным образом оперативную ситуацию на этом участке фронта.

"Российские наступательные операции, преследующие оперативно значимые цели, такие как захват Часова Яра или вытеснение украинских сил с левого (восточного) берега реки Оскол, либо застопорились, либо приводят к слишком медленным и незначительным успехам", - подчеркивают в ISW.

В то же время, считают в ISW, российские силы, скорее всего, продолжат снижать наступательную активность на менее приоритетных участках, чем делать это равномерно по всей линии фронта:

"Российские силы могут продолжать наступление в гораздо более низком темпе на всей территории Украины в надежде, что постоянное наступательное давление не позволит украинским силам накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы", - подытоживают аналитики.

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2 октября украинские войска были выведены из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также для того, чтобы "занять позиции для дальнейших действий".

Как отмечал военный эксперт Иван Ступак, российские оккупанты хотят разорвать Донецкую область на две части - условный север и условный юг.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко сообщал, что на юге и востоке Украины российская армия сосредоточила полмиллиона своих военных. Их цель - максимально захватить территорию Донецкой области, а также вплотную приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков.

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