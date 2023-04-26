Андрея Петренко признали виновным в якобы убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте прошлого года.

"Суд" в "ДНР" присудил украинскому военному 22 года заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, назвав "приговор" позорным.

"Подконтрольный России "Верховный суд" так называемой ДНР приговорил к 22 годам заключения в колонии строгого режима военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко. Его признали виновным в убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте прошлого года. По данным незаконного расследования российского cледственного комитета, украинский военный застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки", - рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, Петренко обвинили по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте" (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ).

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Оккупанты заявили, что украинский военнослужащий якобы "признал свою вину".

"Фейковый "судебный процесс" над военнослужащим Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Донецкой области – незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий. Принятые так называемыми судами квазиобразований "ДНР/ЛНР" "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", - подчеркнул Лубинец.

Он призвал международное сообщество осудить судилище над Петренко и потребовать от РФ немедленного его освобождения, а также освобождения других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и в России.

Военные преступления РФ - последние новости

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

Недавно российский пропагандист и член комитета Госдумы по образованию Анатолий Вассерман признался, что его страна желает не просто поработить Украину - ее ликвидировать.

Кроме того, РФ незаконно берет в плен украинских гражданских. Накануне омбудсмен Лубинец призвал государство-агрессора немедленно освободить 75-летнего испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда, которого похитили на проукраинской акции во время оккупации Херсона.

Вместе с тем на оккупированные территории Россия переселяет своих граждан из отдаленных регионов РФ, чтобы повлиять на изменение этнического склада населения, заметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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