Компания, которая занималась восстановлением уничтоженного железнодорожного полотна, объявила о завершении работ.

Российские оккупанты объявили о досрочном завершении сложных работ на Крымском мосту после его подрыва.

Как сообщают пропагандистские паблики, специалисты якобы уже готовы запустить движение поездов через уничтоженную ранее ветку.

"Все сложные работы на железнодорожной части Крымского моста завершены, запуск рабочего движения поездов состоится досрочно в мае", - заявила компания "Упрдор Тамань".

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Крымский мост"устал"

Напомним, что в начале октября прошлого года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Впоследствии выяснилось, что обвалились несколько пролетов дорожного полотна, было повреждено железнодорожное полотно.

Военные тогда замечали, что уничтожение или поражение Крымского моста - это лишь вопрос времени. Эта переправа является основным путем поставки вооружения из России, а порты полуострова не приспособлены к заходу транспортных кораблей, поэтому это существенно усложнит вражескую логистику.

Военный эксперт Олег Жданов добавил, что украинский аналог HIMARS может снести Крымский мост.

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