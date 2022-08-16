По словам Анны, камеры были сильно переполнены - в двухместной камере было по 7-8 человек.

100 дней успешная мариупольская предпринимательница и волонтер Анна ворошева провела в Еленовской колонии - месте, где 29 июля погибли десятки украинских пленных. Она рассказала о пережитых там ужасах.

Как говорится в сюжете ТСН, Анна жила в Мариуполе и работала декоратором, флористом. После начавшейся полномасштабной войны начала волонтерить и эвакуировать людей из города. 27-го марта ее задержали на вражеском блокпосте и отвезли в Еленовская колонию.

"Страх, когда ты получаешь четверть хлеба. А завтра тебе приносят одну восьмую хлеба. И наступает день, когда тебе приносят 1/16", - вспоминает женщина о пережитом в колонии.

По словам Анны, камеры были сильно переполнены - в двухместной камере было по 7-8 человек. Также мешал постоянный шум - постоянно играла вульгарная музыка, доносились крики замученных.

4 июля - через сто дней заключения - Ворошеву наконец освободили. Она села в самолет в Нидерланды, где ее ждали родные. Там уже и прочитала о трагедии в Еленовке - убийстве украинских пленных.

Женщина говорит, что, совершив такое страшное преступление, оккупанты пытались скрыть издевательства и убийства в колонии. Анна говорит, что в колонии на день ее освобождения оставались несколько тысяч пленных украинцев.

Убийство украинских пленных в колонии в Еленовке - все подробности

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия.

2 августа в ГУР Минобороны заявили, что украинская сторона так и не получила официальных ответов от России по спискам погибших и раненых в результате теракта, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

Также Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых защитников, но после окончания "расследования". Сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования", неизвестно.

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