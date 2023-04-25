В СИЗО Симферополя волонтер, известный как Марио, подвергается пыткам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец требует от российских оккупантов немедленного освобождения 75-летнего испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Российские оккупанты незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда, также известного как Марио, в СИЗО Симферополя, где он подвергается пыткам", - подчеркнул омбудсмен.

Он рассказал, что подданный Королевства Испании, который более восьми лет проживал в Украине, исчез 19 марта 2022 года во временно оккупированном Херсоне после участия в акции "За единство Украины".

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"В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что Марио держат в СИЗО Симферополя, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота РФ, которая указывает на якобы его "причастность к действиям, направленным на причинение вреда безопасности России", - написал Лубинец.

По словам бывшего сокамерника испанского волонтера, 75-летний Марио подвергается в СИЗО пыткам со стороны российских силовиков: у него есть синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело покрыто шрамами.

"К нему до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании Марьяно Гарсиа Калатаюда, ни адвоката, который имеет на это ордер", - подчеркнул уполномоченный.

Так, он обращает внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения Россией норм международного гуманитарного права. "Требую немедленного освобождения гражданского лица подданного Королевства Испании Марьяно Гарсиа Калатаюда, а также всех гражданских граждан Украины, которые в соответствии с Женевской конвенцией, не должны удерживаться по фейковым обвинениям в местах заключения на неподконтрольной территории Украины или в РФ", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что насильственные исчезновения, незаконные аресты гражданских, депортация в Россию или на оккупированные ею территории, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности для национальных и международных механизмов правосудия.

"Для страны-агрессора не существует границ. Поэтому привлечение Российской Федерации к ответственности - цель Украины и обязанность всего демократического мира!" - подчеркнул омбудсмен.

Россия берет в плен гражданских - главное

11 января уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре. Уполномоченный ВР по правам человека отметил определенные сдвиги в переговорах: произошел прогресс в обмене списками пленных и без вести пропавших. Также стороны обсудили освобождение лиц, находящихся в российском плену с 2014 года.

Впоследствии Лубинец сообщил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей о возвращении гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что происходит постоянная работа над освобождением из российского плена гражданских украинцев. Он напомнил, что с начала вторжения было освобождено всего 140 гражданских лиц.

Как известно, в плену российских оккупантов уже более года находится корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские военные захватили во время оккупации Киевщины в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии отца Хилюка отпустили.

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