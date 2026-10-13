Большинство овощей дешевеет, но молодой картофель подорожал в три раза: какие цены сейчас

За неделю также резко выросла стоимость помидоров на рынке.

Среди продуктов в Украине за последнюю неделю больше всего подешевели овощи, сливочное масло, яйца и свинина. Цены на другие базовые продукты остаются стабильными, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В сегменте овощей стоимость репчатого лука снизилась на 9%, белокочанной капусты – на 7%, моркови – на 3%, а свеклы – на 2%. Из остальных продуктов подешевели сливочное масло – на 4%, яйца – на 3% и свинина – на 2%.

В то же время килограмм картофеля, по данным Минагро, подорожал на 2%. На Столичном рынке пока не фиксируют изменения стоимости картофеля, который продают в среднем по 12 грн/кг. А вот молодой картофель с 7 октября подорожал сразу втрое, говорится на сайте рынка.

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Согласно последним данным, килограмм молодого картофеля продают в среднем по 60 грн, с разбросом цен от 50 до 80 грн/кг, а еще 7 октября овощ стоил 20 грн/кг.

Из других востребованных овощей белокочанная капуста подешевела на 5 грн (-12,5%) – до 35 грн/кг, а цветная капуста – на 10 грн (-18,2%) – до 45 грн/кг. Также 10 грн (-18,2%) подешевел и колючий огурец, который сейчас тоже стоит 45 грн/кг. А вот стоимость помидоров выросла уже до 90 грн/кг – хотя еще за неделю до этого томаты продавались в среднем по 55 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

За неделю в фруктово-ягодном сегменте существенно подорожали сливы – с 30–60 до 50–65 грн/кг. Подорожали и персики – с 100–120 до 110–125 грн/кг. А вот виноград стал более доступным – его стоимость изменилась с 65–110 до 50–110 грн/кг.

При этом исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отметил, что цены на курицу в Украине остаются стабильными из-за низкой покупательной способности населения. Стоимость мяса осенью вырастет не более чем на 5%.

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