Таким образом враг стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества, отмечают в Минобороны Украины.

На временно оккупированные территории Украины из отдаленных регионов России завозят лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. "Наиболее активно такие мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения". - отметила Маляр.

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По ее данным, переселенцам из России всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, которые обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и тому подобное.

"В то же время местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно тех, которых подозревают в проукраинских позициях, российские захватчики под разными предлогами продолжают депортировать в РФ", - рассказала Маляр.

По ее словам, таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях.

Россия переселяет в Украину своих граждан - что известно

22 апреля Мариупольский городской совет сообщил в Telegram, что в оккупированном Россией городе на улицах режут баранов и устраивают стихийную торговлю.

Отмечалось, что этнический состав населения Мариуполя под российской оккупацией меняется - растет количество граждан России, которых завозят для различных работ. Большинство из них - представители нацменьшинств РФ, буряты или жители отдаленных глубинных районов.

Они меняют и "традиции". Так, во дворе по улице Фонтанной, 85, представители национальных меньшинств посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых - дети, устроили резню баранов.

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