Украинские войска ожидают улучшения погодных условий и планируют контратаку на этом направлении.

Российские оккупационные войска стянули под Белогоровку и на Кременское направление много резервов и ведут штурм почти круглосуточно.

"Тяжело в Белогоровке и на Кременском направлении. Именно там российские оккупационные войска сосредоточили максимальные усилия. Враг стянул туда много резервов. Рашисты штурмуют Кременской район почти круглосуточно... Туда они "бросают" и свою современную технику", - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что украинские войска ожидают улучшения погодных условий за несколько недель и планируют контратаку на этом направлении.

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Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Гайдай ранее сообщал, что у Луганской области ситуация на всех направлениях боевых действий остается тяжелой, но контролируемой.

Сегодня, 13 марта, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов двухлетняя, Невское, Червонопоповка, Кременная, Дубрава, Белогоровка и Верхнекаменское. Также Оккупанты за сутки 12 марта совершили артиллерийские обстрелы районов семи населенных пунктов Харьковской области, пяти - Луганской и двух - Донецкой.

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