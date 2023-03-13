Враг на двух направлениях пытается прорвать оборону защитников Украины, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки, 12 марта, Силы обороны Украины отразили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 102 атаки противника на указанных направлениях", - отметили в Генштабе.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. "Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Дубрава, Белогоровка и Верхнекаменское", - отметили в Генштабе.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. "Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

Отмечается, что за минувшие сутки враг нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также оккупанты нанесли восемь авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои. Эпицентром боевых действий является город Бахмут Донецкой области. Бахмут стал настоящей крепостью украинских воинов.

В боях за Бахмут россияне несут огромные потери. Президент Владимир Зеленский 12 марта сообщил, что менее чем за неделю только на Бахмутском направлении удалось уничтожить более тысячи захватчиков.

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