За прошедшие сутки, 12 марта, Силы обороны Украины отразили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 102 атаки противника на указанных направлениях", - отметили в Генштабе.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. "Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Дубрава, Белогоровка и Верхнекаменское", - отметили в Генштабе.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. "Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское", - говорится в сообщении.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.
Отмечается, что за минувшие сутки враг нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также оккупанты нанесли восемь авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на фронте в Украине - что надо знать
На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои. Эпицентром боевых действий является город Бахмут Донецкой области. Бахмут стал настоящей крепостью украинских воинов.
В боях за Бахмут россияне несут огромные потери. Президент Владимир Зеленский 12 марта сообщил, что менее чем за неделю только на Бахмутском направлении удалось уничтожить более тысячи захватчиков.