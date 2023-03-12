ВСУ постепенно уничтожают резервы россиян.

Российские оккупанты из-за значительных потерь военной техники вынуждены пересаживаться на старые танки на Кременском направлении.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. По его словам, сначала россияне бросили на это направление новые Т90. Однако уже через две недели были вынуждены вернуться к Т72, поскольку Т90 заканчиваются.

Гайдай добавил, что это происходит благодаря успешной работе украинских защитников. Россияне накопили резервы, технику, боекомплекты в Луганской области. Теперь бойцы ВСУ понемногу их уничтожают.

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Активные бои ведутся во время попыток наступления, которые проходят ежедневно на Сватово-Купянском направлении, в направлениях Кременной и Лимана, а также в Белогоровке. Гайдай пояснил, что оккупанты постоянно пытаются продавить украинскую оборону, но ситуация остается стабильной.

Потери России в войне

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что сейчас российские оккупанты в Украине используют танки, в основном снятые с консервации, поскольку имеющиеся на момент вторжения бронемашины давно все уничтожены.

По последним данным Генштаба, за 11 марта оккупанты недосчитались 8 танков (3466 с начала вторжения); 7 боевых бронированных машин (всего уничтожено 6769 единиц); 4 артиллерийских системы (всего - 2487 единицы); 2 средств противовоздушной обороны (всего - 259); 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5348).

Ранее Forbes подсчитало, что Россия потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы - свою первую танковую армию.

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