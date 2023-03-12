Кременная, Белогоровка и Сватово остаются самыми горячими точками фронта на Луганщине.

В Луганской области ситуация на всех направлениях боевых действий остается тяжелой, но контролируемой.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он назвал самые горячие точки фронта.

"Кременная. Белогоровка. Сватово. То, что там происходит - это попытка не просто в лобовую штурмовать наши позиции. Россияне экспериментируют. То техникой едут тяжелой, до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции, или иногда просто запускают по три роты на штурм. Постоянно сейчас подключают дроны всех типов - их у россиян стало намного больше", - рассказал Гайдай.

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По словам главы ОВА, здесь постоянно идет миксованная война.

"Наши защитники стараются на каждую такую новую волну давать достойный отпор. Они что-то придумывают, планируют. По состоянию на сейчас очень тяжелая, но полностью контролируемая ситуация по всем трем направлениям", - подытожил он.

Ситуация в Луганской области

Недавно Гайдай сообщал, что оккупационные войска отошли, чтобы пополнить резервы для продолжения наступлений. Сейчас самыми тяжелыми участками фронта в Луганской области является Белогоровка и Кременная.

Также стало известно, что интервенты увеличили количество обстрелов в Луганской области.

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