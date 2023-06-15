Там добавили, что российские оккупанты также начали затапливать сельскохозяйственные поля.

Российские оккупанты с мая этого года минируют гидротехнические сооружения в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля на брифинге в Military Media Center. Он добавил, что россияне также начали затапливать сельскохозяйственные поля с целью создания искусственных препятствий для Сил обороны Украины.

Он также отметил, что в связи с полным разрушением Каховской ГЭС прогнозируется сток воды из Каховского водохранилища примерно на 80% от его общего объема, который составляет 18,18 км3, что приведет к тяжелым экологическим последствиям.

"По состоянию на 12 июня 2023 года Каховское водохранилище обмелело на 72% и потеряло около 14,395 км3 воды", - уточнил военный.

Кроме этого, Берегуля сообщил, что к проведению работ по разминированию объектов и очистке территории подтопления после подрыва плотины Каховской ГЭС от взрыво-опасных предметов привлечены 20 групп противоминной деятельности.

В приоритете групп обследования микрорайон Остров, расположенный в Корабельном районе Херсона, где до подтопления проживало до 6 тыс. человек. Также берег возле сел Львовое и Садовое, где река поворачивает и есть возможность выноса мин на мель.

Военный уточнил, что по результатам привлечений групп разминирования обследовано 1,4 км дорог и их сообщений и 4,5 га территории.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Это повлекло серьезную катастрофу, в результате которой были затоплены десятки населенных пунктов, также большой удар нанесен экологии.

По состоянию на сегодняшний день большая вода понемногу отступает и становятся все более очевидными последствия действий оккупантов.

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