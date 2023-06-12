Российские захватчики намерены эвакуировать оккупационную администрацию и уже закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории предприятия, отметили в ГУР.

Российские захватчики готовятся совершить теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске на севере Крыма.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. "Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население", - говорится в сообщении.

В частности, из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале, процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

"Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным", - сказано в сообщении.

Кроме того, на территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о вероятной остановке "Крымского титана".

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии... в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в разведке, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

"В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за полчаса. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области", - отмечается в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая находится недалеко от Херсона выше по течению Днепра. Вода начала неконтролируемо вытекать из Каховского водохранилища и затапливать десятки населенных пунктов.

В "Укргидроэнерго" заявили, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить. В результате подрыва рашистами Каховской ГЭС возникла экологическая катастрофа. В частности, в Днепропетровской области возникли серьезные проблемы с водоснабжением, людей попросили очень серьезно экономить воду.

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