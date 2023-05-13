Противник значительно активизировал разведку вдоль линии фронта.

На юге страны, в частности, в Херсонской области захватчики запустили много беспилотных шпионов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", оперативная обстановка в зоне его ответственности напряженная, враг обороняется и ведет контрбатарейную борьбу.

В то же время, за сутки враг значительно активизировал беспилотную разведку. "Около двух десятков воздушных шпионов враг запустил вдоль линии фронта", - рассказали военные.

Видео дня

Также отмечается, что в Черном море корабельная группировка противника продолжает маневрировать по юго-восточному побережью Крыма в сторону Новороссийска. На дежурстве находится девять кораблей, среди которых два ракетоносителя – надводный и подводный. К пуску могут быть готовыми 12 ракет типа "Калибр".

По данным "Юга", уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким, актуальна также минная опасность в прибрежной зоне.

Ночная атака дронами

Ночью противник ночью атаковал южные регионы с наземных реактивных систем и с воздуха. В частности, по Николаеву он ударил реактивными снарядами. Повреждение получил пятиэтажный жилой дом, учебное заведение, разрушено двухэтажное здание хлебозавода. Трое гражданских получили ранения и травмы.

Также в Бериславском районе Херсонщины два самолета Су-35 сбросили четыре бомбы КАБ-500.

По Херсону враг нанес шесть ударов. В прибрежных населенных пунктах повреждено до десятка частных домов, двое гражданских погибли, трое получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: