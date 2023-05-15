За минувшие сутки враг выпустил 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, беспилотников и авиации.

За прошедшие сутки из-за обстрелов российскими оккупантами Херсонской области погибли шесть человек, еще трое получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки оккупанты совершили 86 обстрелов области, выпустив 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, беспилотников и авиации. Сам город Херсон противник обстрелял четыре раза, выпустив девять снарядов.

Прокудин подчеркнул, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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"Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Он также отметил, что за сутки с деоккупированной территории области были эвакуированы 56 человек.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают освобожденную территорию Херсонской области, разрушая жилье и инфраструктуру и убивая людей. В частности, утром 13 мая оккупанты обстреляли Берислав авиабомбами, нанеся значительные повреждения.

Также на деоккупированной территории остается значительной минная опасность. Так, 14 мая на одном из сельскохозяйственных предприятий в Херсонской области пять человек погибли из-за взрывчатки, которую там оставили российские оккупанты. Самому младшему погибшему было 27 лет, а самому старшему - 68.

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