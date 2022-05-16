Сергей Грабский отметил, что удержание перешейка с временно оккупированным Крымом сложная задача

Российские оккупанты так быстро захватили Херсонскую область, потому что там была сосредоточена мощная группировка. Для Вооруженных сил Украины удержание перешейка с временно оккупированным Крымом было бы слишком сложно.

Об этом полковник и военный эксперт Сергей Грабский рассказал в интервью РБК-Украина рассказал.

"Если вынести за скобки все политические теории, что была измена, что все было разминировано и т.п, то чисто с военной точки зрения - надо понимать, какие войска нам противостояли в Крыму. Против наших подразделений, которые находились там на прикрытии - речь идет о паре батальонов или маршевых подразделений очень небольшой численности, фактически без воздушного прикрытия - действовала мощная группировка противника, которая была подкреплена мощной группировкой авиации и флота", - объяснил Грабский.

При этом он указал, что из-за специфики местности бои были бы очень сложные, даже если Украина сосредоточила б 10-30 тысяч человек.

"Это открытая степь, спрятаться там практически негде, маневрировать нашими бронетанковыми колоннами очень трудно. Во-вторых, если посмотреть на локацию - речь идет о левом береге Днепра в направлении Херсона - то увидите, что осуществлять обеспечение группировки войск можно было только двумя переходами через Днепр. Это Херсон и Новая Каховка", - указала эксперт.

Также он рассказал, что в современной войне речь идет о целесообразности ведения боевых действий на удобных позициях и сохранении личного состава для контрнаступления. По его словам, с этой задачей ВСУ справились, удачно выведя из-под удара основные подразделения.

"Собственно, так и произошло. Противник на том направлении имел пятикратное преимущество. Общая численность войск в Крыму насчитывала 90 тысяч. Из них примерно 30-35 тысяч составляли ударные войска - это десантники и механизированные подразделения. Учитывая это, конечно, удержать эту территорию было бы сложно", - подытожил Грабский.

Оккупация Херсонщины

Города и села Херсонской области живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил о выходе Украины из мирных переговоров в случае проведения каких-либо "референдумов" РФ в Херсоне. Он заявил что такие действия не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации.

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