На Херсонщине в оккупированном Геническе военные РФ выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях. Люди получают наличные деньги на руки, но сразу же бегут менять их на гривни.
Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Херсонской ОГА Сергей Хлань.
"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей (около 3 тысяч грн) в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки", – говориться в сообщении.
Правда, по словам депутата, все движение рубля кончается у "менял", у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. В свою очередь в магазинах города российскую валюту принимать отказываются.
"Напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", – говорит депутат.
Ситуация в Геническе
Город уже больше месяца находится под контролем российских войск. Несмотря на это, местные сопротивляются решительным захватчикам. На днях жители Геническа сожгли военкомат, в котором расположились российские военные.
По состоянию на 28 марта, Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправу через Северо-Крымский канал.