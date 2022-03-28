Это делается для того, чтобы ввести свою валюту на временно оккупированных территориях.

На Херсонщине в оккупированном Геническе военные РФ выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях. Люди получают наличные деньги на руки, но сразу же бегут менять их на гривни.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Херсонской ОГА Сергей Хлань.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей (около 3 тысяч грн) в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки", – говориться в сообщении.

Правда, по словам депутата, все движение рубля кончается у "менял", у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. В свою очередь в магазинах города российскую валюту принимать отказываются.

"Напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", – говорит депутат.

Ситуация в Геническе

Город уже больше месяца находится под контролем российских войск. Несмотря на это, местные сопротивляются решительным захватчикам. На днях жители Геническа сожгли военкомат, в котором расположились российские военные.

По состоянию на 28 марта, Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправу через Северо-Крымский канал.

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