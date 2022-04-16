Мужественный Херсон уже полтора месяца живет в оккупации. Российские военные стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.
Об этом УНИАН рассказал один из волонтеров города Максим.
По его словам, с первых дней оккупации волонтеры в Херсоне доставляли местным жителям гуманитарную помощь, в частности медикаменты и детское питание.
"У нас сейчас началась максимальная зачистка всех активистов. Вчера ночью в моем дворе побывали русские. Кого-то искали, кому-то выбили двери в 2 часа ночи, кого-то увезли", – рассказал волонтер, Ночью с 15 на 16 апреля решение уехать. Сегодня смогли добраться до Николаева", – добавил Максим.
Кроме того, выехавшие из Херсона украинцы рассказали УНИАН, что российские военные взяли в плен нескольких предпринимателей и двух священников, которые оказывали в храмах помощь утратившим собственное жилье.
"Они начали массово активно давить на всех активных людей в городе. При этом, это не только яркие проукраинские активисты, а даже обычные священники, никогда не проявлявшие политической позиции. Я знаю минимум двух священников, которых выкрали оккупанты и где-то держали. Вся активность священников проявлялась в том, что они могли приютить в церкви беженцев, накормить едой. Кроме священников выкрали нескольких предпринимателей", – рассказал УНИАН херсонец Юрий, который 9 апреля смог вывезти семью из оккупированного региона.
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Об этом заявила спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.
Она добавила, что в самом Херсоне продолжается агитация оккупантами населения к организации квазиреспублики, однако херсонцы не поддаются.
"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.