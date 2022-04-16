Город уже полтора месяца живет в оккупации.

Мужественный Херсон уже полтора месяца живет в оккупации. Российские военные стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Об этом УНИАН рассказал один из волонтеров города Максим.

По его словам, с первых дней оккупации волонтеры в Херсоне доставляли местным жителям гуманитарную помощь, в частности медикаменты и детское питание.

"У нас сейчас началась максимальная зачистка всех активистов. Вчера ночью в моем дворе побывали русские. Кого-то искали, кому-то выбили двери в 2 часа ночи, кого-то увезли", – рассказал волонтер, Ночью с 15 на 16 апреля решение уехать. Сегодня смогли добраться до Николаева", – добавил Максим.