Украинцы вышли на акцию протеста против оккупантов.

Жители Херсона вышли на акцию протеста против оккупантов и проведения фейкового референдума. Российские военные применили газовые и светошумные гранаты против безоружных людей, в результате чего пострадали люди.

Соответствующее видео обнародовали участники акции в Facebook.

"27 апреля... шли люди на акцию, началось "светошумовое шоу"... так живет оккупированный Херсон", - говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что жители города вышли на акцию против "референдума" и чтобы показать, что Херсон – это Украина. В свою очередь российские оккупанты забросали митингующих газовыми и светошумными гранатами.

В результате жестокого разгона акции протеста пострадали четыре человека. Так, у 70-летней женщины разрыв легкого и ожоги грудины, у двоих мужчин химические ожоги глаз и носоглотки, а у 50-летнего мужчины открытый перелом ноги. Двум пострадавшим предоставили медицинскую помощь на месте, а остальных госпитализировали.

"Референдум" в Херсоне - что известно

Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля.

В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего" о готовящемся в городе "референдуме".

В свою очередь жители города четко заявили, что Херсон - это Украина и они против оккупационной власти. В связи с этим они анонсировали акцию протеста в день планируемого "референдума".

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