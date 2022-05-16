По словам жителя с. Свободное, оккупанты не выпускали никого из села — мол, вы можете сообщить наше местоположение.

Жители сел Херсонской области рассказали о нахождении под российской оккупацией. РФ заняла северные районы Херсонщины в середине марта, а ушла оттуда в начале апреля, однако жители до сих пор оправляются от "нашествия".

Об этом говорится в сюжете проекта "Український свідок".

Эти люди прожили под российской оккупацией несколько недель - ВСУ освободили Каменку, Свободное и Красновку в начале апреля.

"Подходили и говорили — отдайте нам золото", — сообщает пресс-офицер группировки войск "Юг" Карина Скубак.

Маленькую местную лавочку разграбили. Молоко, которое жители получали от коров, российские солдаты выпивали полностью.

Дальше — страшнее: по словам жителя с. Свободное, оккупанты не выпускали никого из села — мол, вы можете сообщить наше местоположение. До оккупации в населенном пункте проживало около 60 человек, осталось 20. От селян требовали доллары, золото и бриллианты.

В другом селе мужчин поставили на колени, раздели и начали проверять татуировки. Отобрали у местного жителя машину, а уже через час сообщили, что разгрохали ее.

Кроме того, как говорится в сюжете, оккупанты изнасиловали беременную женщину. А потом - 83-летнюю бабушку.

По словам местных, здесь находились оккупанты "ЛДНР". Они пришли в середине марта и ушли примерно через две недели. "Внезапно пришли и так же внезапно смылись", - говорит житель Свободного.

Ранее советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Россия на сегодня потеряла треть своей армии только ради того, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области.

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