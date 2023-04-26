Четверо пострадавших в результате вражеского обстрела госпитализированы.

В результате ракетного удара по Купянску Харьковской области погибли две женщины, 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 пограничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. Под огнем врага находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огуречное, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.

"По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них четверо госпитализированы, еще шестерым с незначительными повреждениями надали медицинскую помощь на месте", - отметил глава области.

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Вражеский обстрел Купянска - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 апреля, враг нанес удар по городу Купянск, попав в здание краеведческого музея.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела погибла работница музея, еще десять человек ранены.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по музею ракетами С-300. Он отметил, что еще один человек может находиться под завалами. Потом сообщалось, что найдено тело еще одной женщины.

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